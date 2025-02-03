Удары по нефтебазам РФ — ВСУ поразили девять объектов за январь

Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Иллюстративное фото: росСМИ

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по критической инфраструктуре России. Только в течение января было поражено несколько нефтяных объектов на территории РФ.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник, 3 января.

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В Страткоме отметили, что дальнобойные удары имеют стратегическое значение, поскольку лишают врага ресурсов для финансирования и содержания армии.

Россия активно использует доходы от нефти для поддержки своей военной машины, а уменьшение этих поступлений усложняет ее боевые возможности.

"За один только январь поражено девять нефтяных объектов на территории России. Без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свою армию. Дальние удары приближают победу ", — добавили в ВСУ.

В течение января было поражено несколько нефтяных объектов РФ. Фото: Стратком ВСУ

Напомним, 3 февраля беспилотники нанесли удар по Астраханскому газоперерабатывающему заводу — одному из важных энергетических объектов России.

Также 31 января в Волгограде беспилотники нанесли удар по району, где расположены нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза.