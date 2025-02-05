Взрывы в Краснодарском крае РФ 5 февраля — атакована нефтебаза

Атакованная нефтебаза на Кубани работала для армии РФ, — ЦПД
В Краснодарском крае России ночью 5 февраля атаковали нефтебазу "Албашьнефть". Она принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 тысяч тонн нефти в год.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Атака на нефтебазу в России 5 февраля
"Атакованная нефтебаза "Албашьнефть" в Краснодарском крае принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 тысяч тонн нефти в год", — говорится в сообщении.
По словам Коваленко, основная продукция — бензин прямой перегонки, дизельное топливо, мазут. Оно поставляется вооруженным силам России.
Он отметил, что это "еще один логистический объект российской армии".
Напомним, ночью 3 февраля БпЛА атаковали газоперерабатывающий завод в Астрахани. Это один из ключевых энергетических объектов России.
В то же время в ВСУ сообщали, что только за январь Силы обороны поразили девять нефтяных объектов на территории России. Отмечается, что без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свое войско.
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