Взрывы в Краснодарском крае РФ 5 февраля — атакована нефтебаза

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае РФ. Фото: скриншот из видео

В Краснодарском крае России ночью 5 февраля атаковали нефтебазу "Албашьнефть". Она принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 тысяч тонн нефти в год.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

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Атака на нефтебазу в России 5 февраля

"Атакованная нефтебаза "Албашьнефть" в Краснодарском крае принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 тысяч тонн нефти в год", — говорится в сообщении.

По словам Коваленко, основная продукция — бензин прямой перегонки, дизельное топливо, мазут. Оно поставляется вооруженным силам России.

Он отметил, что это "еще один логистический объект российской армии".

Напомним, ночью 3 февраля БпЛА атаковали газоперерабатывающий завод в Астрахани. Это один из ключевых энергетических объектов России.

В то же время в ВСУ сообщали, что только за январь Силы обороны поразили девять нефтяных объектов на территории России. Отмечается, что без нефти и нефтяных денег врагу труднее обслуживать свое войско.