Удари вглиб РФ — Катков заявив, що Україна немає зброї

Американська балістична ракета ATACMS. Фото: Defense Express

Заборону на удари західним озброєнням вглиб всієї території РФ зняли. Попри це Україна не має зброї, яка здатна бити на такі відстані.

Про це повідомив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков в етері "Еспресо" у вівторок, 4 лютого.

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Як пояснив Катков, зараз ситуація з обмеженнями на удари вглиб Росії поліпшилась. Раніше західні партнери взагалі не давали дозволів. Зараз же Україна діє без обмежень не тільки на Курщині, а й по всій території РФ.

"Втім, питання залишається в далекобійності цих ударів. У Росії є засоби, щоб бити вглиб усієї території України. У нас же є тільки власні засоби, які мають дальність ураження до 2500 км, і важливо зазначити, що говоримо ми про дрони, а не ракети. Тобто в нас немає засобів західного виробництва, здатних вражати цілі на таких відстанях", — заявив експерт.

Катков також наголосив, що заборона на удари по території ворога для України — несправедлива. Він додав, що РФ таких вимог ніхто не висував.

"Це нелюдяні умови для захисту нашого суверенітету і нашої території. Ці обмеження мали б зняти з самого початку, і взагалі вони не мали право на існування. Вести бойові дії проти противника, що переважає в засобах, і з певними обмеженнями було просто нелюдяно", — вважає Катков.

Нагадаємо, Вадим Сухаревський заявив, що за пів року Сили безпілотних систем показали гарні результати роботи. Українські оборонці України здійснили понад 220 операції на території РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна ядерна зброя та ракети, аби зупинити Росію. За його словами, це могло б стати рішенням, оскільки вступ в НАТО може затягнутись надовго.