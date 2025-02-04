Трамп знову дозволив відправляти зброю в Україну, що свідчить про дискусії в його адміністрації

Колона бойових машин Bradley для України завантажується на авіаносець ARC Integrity. Фото: Reuters

Поставки зброї США в Україну поновились після невеликої паузи на тому тижні. Поки неясно, чи офіційно адміністрація Трампа визнає призупинення та подальше відновлення поставок.

Про це повідомляє Reuters.

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Агенція зазначає, що поставки були відновлені, оскільки адміністрація Трампа обговорювала свою політику щодо Києва, за словами чотирьох осіб, поінформованих про це питання.

За словами двох джерел, поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні. Всередині адміністрації є фракції, які розходяться щодо того, якою мірою США повинні продовжувати допомагати Києву.

У цих групах адміністрації Трампа посадовці вважають, що зупинення надходження американської зброї заважало б боротися з Києвом і поставило б його в менш вигідну позицію під час мирних переговорів. Поява короткої паузи є першою зовнішньою ознакою інтенсивності дискусії в адміністрації Трампа, кажуть експерти агенції.

Нагадаємо, 30 січня Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання журналістів щодо можливих контактів із главою Кремля Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Він лише зазначив, що "справи в обох напрямках йдуть дуже добре".

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