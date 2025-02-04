Трамп снова разрешил отправлять оружие в Украину, что свидетельствует о дискуссиях в его администрации

Колонна боевых машин Bradley для Украины загружается на авианосец ARC Integrity. Фото: Reuters

Поставки оружия США в Украину возобновились после небольшой паузы на прошлой неделе. Пока неясно, официально ли администрация Трампа признает приостановление и дальнейшее возобновление поставок.

Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что поставки были возобновлены, поскольку администрация Трампа обсуждала свою политику в отношении Киева, по словам четырех человек, информированных об этом вопросе.

По словам двух источников, поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки о прекращении любой помощи Украине. Внутри администрации есть фракции, которые расходятся относительно того, в какой степени США должны продолжать помогать Киеву.

В этих группах администрации Трампа чиновники считают, что остановка поступления американского оружия мешало бы бороться с Киевом и поставило бы его в менее выгодную позицию во время мирных переговоров. Появление короткой паузы является первым внешним признаком интенсивности дискуссии в администрации Трампа, говорят эксперты агентства.

Напомним, 30 января Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о возможных контактах с главой Кремля Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Он лишь отметил, что "дела в обоих направлениях идут очень хорошо".

Ранее мы сообщали, что закупка Чехией снарядов для Украины оказалась под угрозой из-за оппозиционной партии, которую возглавляет Андрей Бабиш. Партия ANO пообещала закрыть эту инициативу, если получит власть.