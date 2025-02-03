Удари вглиб РФ — Сухаревський назвав кількість ударів

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Фото: скриншот

Сили безпілотних систем в Україні створили лише пів року тому. Однак за цей нетривалий час оборонці показали вражаючі результати. Зокрема, щодо уражень цілей на території Росії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За словами Сухаревського, протягом пів року з моменту заснування Сили безпілотних систем України здійснили понад 220 операції вглиб РФ. За цей час по території противника застосували понад 3,5 тисячі дронів.

"Наші "бомбери", підрозділи, які їх використовують, показують приклад надзвичайної ефективності. Наприклад, тільки за крайні два місяці нашими підрозділами Nemesis було уражено більше 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор" і решта. З цікавих глибин, це, наприклад, ураження "Бук-М3" буквально два тижні тому на глибину 57 кілометрів", — зазначив командувач.

Сухаревський також додав, що активна робота щодо систематизації різних програмних комплексів триває. Крім того, розробляють нову тактику застосування для наземних роботизованих комплексів.

"Ми вже почали процес синхронізації та вироблення практичних складових діяльності на морі в концепті оборони й атаки. Я думаю, що дуже швидко ми перейдемо до практичної складової", — зазначив Сухаревський.

Нагадаємо, українські безпілотники атакували два заводи на території Російської Федерації. У Службі безпеки України розповіли про наслідки ударів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в армії активно працюють над нарощенням безпілотних систем у складах різних видів військ. Йдеться про сухопутні, десантно-штурмові війська, а також морську піхоту.