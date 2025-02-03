Удары вглубь РФ — Сухаревский назвал количество ударов

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Фото: скриншот

Силы беспилотных систем в Украине создали всего полгода назад. За это непродолжительное время оборонцы показали впечатляющие результаты. В частности, по поражениям целей на территории России.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью "Радио Свобода".

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Результаты работы Сил беспилотных систем

По словам Сухаревского, в течение полугода с момента основания Силы беспилотных систем Украины совершили более 220 операций вглубь РФ. За это время по территории противника применили более 3,5 тысячи дронов.

"Наши "бомберы", подразделения, которые их используют, показывают пример чрезвычайной эффективности. Например, только за крайние два месяца нашими подразделениями Nemesis было поражено более 15 единиц дорогостоящих "Бук-М3", "Тор" и остальные. Из интересных глубин, это, например, поражение "Бук-М3" буквально две недели назад на глубину 57 километров", — отметил командующий.

Сухаревский также добавил, что активная работа по систематизации различных программных комплексов продолжается. Кроме того, разрабатывают новую тактику применения для наземных роботизированных комплексов.

"Мы уже начали процесс синхронизации и выработки практических составляющих деятельности на море в концепте обороны и атаки. Я думаю, что очень быстро мы перейдем к практической составляющей", — отметил Сухаревский.

Напомним, украинские беспилотники атаковали два завода на территории Российской Федерации. В Службе безопасности Украины рассказали о последствиях ударов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в армии активно работают над наращиванием беспилотных систем в составах различных видов войск. Речь идет о сухопутных, десантно-штурмовых войсках, а также морской пехоте.