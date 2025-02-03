Атаки по газовому й нафтовому заводах в Росії — в СБУ розкрили деталі

В СБУ розкрили деталі атак на газовий та нафтовий заводи в Росії
Українські безпілотники атакували Астраханський газопереробний завод на території Росії. Також під удар потрапив Волгоградський нафтопереробний завод.
Джерела Новини.LIVE в СБУ в понеділок, 3 лютого, уточнили деталі атаки.
Наслідки атаки безпілотників на російські заводи
Дрони СБУ та ССО на Волгоградському заводі уразили факельне господарство та установки первинної переробки №2 та №3. Крім того, під удар потрапили й технологічні установки №20 та №21.
На Астраханському газопереробному заводі уражено комплекс переробки газового конденсату. На місті атаки спалахнула пожежа, яку досі не загасили. Завод припинив роботу, а працівників довелося евакуювати.
"Це вже п'ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії РФ", — зазначило джерело Новини.LIVE в СБУ.
Нагадаємо, в ЦПД заявили, що Астраханський газопереробний завод, який атакували в ніч проти 3 лютого, є одним із ключових енергетичних об'єктів РФ. Він забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального й не тільки.
У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Сили оборони продовжують атакувати критичну інфраструктуру ворога. Лише за січень уражено дев'ять нафтових об'єктів на території РФ.
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