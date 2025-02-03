Атаки по газовому и нефтяному заводам в России — в СБУ раскрыли детали

Пожар на заводе в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские беспилотники атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод на территории России. Также под удар попал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Источники Новини.LIVE в СБУ в понедельник, 3 февраля, уточнили детали атаки.

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Дроны СБУ и ССО на Волгоградском заводе поразили факельное хозяйство и установки первичной переработки №2 и №3. Кроме того, под удар попали и технологические установки №20 и №21.

На Астраханском газоперерабатывающем заводе поражен комплекс переработки газового конденсата. На месте атаки вспыхнул пожар, который до сих пор не потушен. Завод прекратил работу, а работников пришлось эвакуировать.

"Это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других российских предприятий, которые работают на ВПК и производят топливо для армии РФ", — отметил источник Новини.LIVE в СБУ.

Напомним, в ЦПД заявили, что Астраханский газоперерабатывающий завод, который атаковали в ночь на 3 февраля, является одним из ключевых энергетических объектов РФ. Он обеспечивает переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только.

В Центре стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают атаковать критическую инфраструктуру врага. Только за январь поражено девять нефтяных объектов на территории РФ.