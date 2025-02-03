Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В СБУ раскрыли детали атак на газовый и нефтяной заводы в России arrow

В СБУ раскрыли детали атак на газовый и нефтяной заводы в России

3 февраля 2025 13:31
Ольга Антоновская - редактор
Атаки по газовому и нефтяному заводам в России — в СБУ раскрыли детали
Пожар на заводе в России. Фото иллюстративное: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Украинские беспилотники атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод на территории России. Также под удар попал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Источники Новини.LIVE в СБУ в понедельник, 3 февраля, уточнили детали атаки.

Читайте также:

Последствия атаки беспилотников на российские заводы

Дроны СБУ и ССО на Волгоградском заводе поразили факельное хозяйство и установки первичной переработки №2 и №3. Кроме того, под удар попали и технологические установки №20 и №21.

На Астраханском газоперерабатывающем заводе поражен комплекс переработки газового конденсата. На месте атаки вспыхнул пожар, который до сих пор не потушен. Завод прекратил работу, а работников пришлось эвакуировать.

"Это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других российских предприятий, которые работают на ВПК и производят топливо для армии РФ", — отметил источник Новини.LIVE в СБУ.

Напомним, в ЦПД заявили, что Астраханский газоперерабатывающий завод, который атаковали в ночь на 3 февраля, является одним из ключевых энергетических объектов РФ. Он обеспечивает переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только.

В Центре стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают атаковать критическую инфраструктуру врага. Только за январь поражено девять нефтяных объектов на территории РФ.

СБУ завод ССО Россия атака беспилотник
Реклама
Реклама
Реклама