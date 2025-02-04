Удары вглубь РФ — Катков заявил, что у Украины нет оружия

Американская баллистическая ракета ATACMS. Фото: Defense Express

Запрет на удары западным вооружением вглубь всей территории РФ сняли. Несмотря на это Украина не имеет оружия, которое способно бить на такие расстояния.

Об этом сообщил военный эксперт, главный редактор "Defense Express" Олег Катков в эфире "Эспрессо" во вторник, 4 февраля.

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Как пояснил Катков, сейчас ситуация с ограничениями на удары вглубь России улучшилась. Ранее западные партнеры вообще не давали разрешений. Сейчас же Украина действует без ограничений не только на Курщине, но и по всей территории РФ.

"Впрочем, вопрос остается в дальнобойности этих ударов. У России есть средства, чтобы бить вглубь всей территории Украины. У нас же есть только собственные средства, которые имеют дальность поражения до 2500 км и важно отметить, что говорим мы о дронах, а не ракетах. То есть, у нас нет средств западного производства способных поражать цели на таких расстояниях", — заявил эксперт.

Катков также отметил, что запрет на удары по территории врага для Украины - несправедлив. Он добавил, что РФ таких требований никто не выдвигал.

"Это бесчеловечные условия для защиты нашего суверенитета и нашей территории. Эти ограничения должны были бы снять с самого начала и вообще они не имели право на существование. Вести боевые действия против противника, превосходящего в средствах, и с определенными ограничениями было просто не человечно", — считает Катков.

Напомним, Вадим Сухаревский заявил, что за полгода Силы беспилотных систем показали хорошие результаты работы. Украинские оборонцы Украины осуществили более 220 операций на территории РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно ядерное оружие и ракеты, чтобы остановить Россию. По его словам, это могло бы стать решением, поскольку вступление в НАТО может затянуться надолго.