ВСУ и СБУ ударили по нефтеперерабатывающему предприятию в Краснодарском крае

В Генштабе подтвердили атаку на НПЗ в Краснодарском крае
Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны в ночь на 5 февраля атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае. Кроме того, ударили и по зенитно-ракетному комплексу "Бук" захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.
Удар по нефтеперерабатывающему предприятию
Украинские бойцы атаковали ООО "Албашнефть"
в Краснодарском крае.
"Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии", — говорится в сообщении.
В результате удара на объекте возник пожар. Сейчас результаты уточняются.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что удары по стратегическим объектам России будут продолжаться.
Кроме того, воины атаковали ЗРК "Бук", который находился на временно оккупированной территории Запорожской области. Цель успешно поражена и повреждена.
Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что "Албашнефть" принадлежит НПЗ с мощностью переработки до 320 тысяч тонн нефти в год.
Также Запад снял запрет на удары по всей территории РФ, но Украина не имеет оружия для таких дистанций.
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