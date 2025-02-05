ВСУ и СБУ ударили по нефтеперерабатывающему предприятию в Краснодарском крае

Последствия атаки на НПЗ в Краснодарском крае. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны в ночь на 5 февраля атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае. Кроме того, ударили и по зенитно-ракетному комплексу "Бук" захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

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в Краснодарском крае.

"Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии", — говорится в сообщении.

В результате удара на объекте возник пожар. Сейчас результаты уточняются.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что удары по стратегическим объектам России будут продолжаться.

Кроме того, воины атаковали ЗРК "Бук", который находился на временно оккупированной территории Запорожской области. Цель успешно поражена и повреждена.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что "Албашнефть" принадлежит НПЗ с мощностью переработки до 320 тысяч тонн нефти в год.

Также Запад снял запрет на удары по всей территории РФ, но Украина не имеет оружия для таких дистанций.