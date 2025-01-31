На Запорізькому напрямку знищено бліндаж і укриття ворога

Атака укриття окупантів. Фото: скриншот

Українські військові невпинно нищать російських окупантів. Так аеророзвідники показали, як вдала координація між підрозділами допомогла ефективно завдати удару по ворожих військах.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Виявлені ворожі війська біля укриття. Фото: скриншот

Укриття окупантів. Фото: скриншот

Аеророзвідники 8 прикордонного загону виявили ворожі позиції на Запорізькому напрямку. Оперативно передані координати дозволили артилеристам завдати точного удару. У результаті укриття противника було знищене, а бліндаж – повністю зруйнований.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку на НПЗ "Лукойл" у Волгоградській області.

Також бійці бригади "Помста" показали відео успішних атак по окупантах в Донецькій області та назвали кількість знищеної техніки.