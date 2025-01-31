Фенікс бригади Помста ліквідував бронетехніку окупантів

Збір дрона. Фото: УНІАН

На Донеччині бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали значних втрат російським окупантам. Завдяки дронам їм вдалося знищити велику кількість бронетехніки та ворожого озброєння.

Про це повідомили бійці Луганського прикордонного загону бригади "Помста".

Читайте також:

Українські військові ліквідовують окупантів на Донеччині

Момент скида боєприпаса. Фото: скриншот

Вибух від влучання. Фото: скриншот

Бійці Збройних сил України ліквідували чотири танки, самохідну артилерійську установку, дві гармати, радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь", дві БМП-2, а також спалили три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Вибух танка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали знищення позицій окупантів на Харківщині завдяки застосуванню БпЛА "Баба Яга".

Тим часом в Росії створюють полки безпілотних систем. Аналітики ISW пояснили, як це вплине на бойові дії.