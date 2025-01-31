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ВСУ уничтожили бронетехнику и склады врага в Донецкой области

31 января 2025 11:42
Анастасия Постоенко - Редактор
Феникс бригады Помста ликвидировал бронетехнику оккупантов
Сборка дрона. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

В Донецкой области бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесли значительные потери российским оккупантам. Благодаря дронам им удалось уничтожить большое количество бронетехники и вражеского вооружения.

Об этом сообщили бойцы Луганского пограничного отряда бригады "Помста".

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Момент сброса боеприпаса. Фото: скриншот
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Взрыв от попадания. Фото: скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали четыре танка, самоходную артиллерийскую установку, две пушки, радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь", две БМП-2, а также сожгли три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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Взрыв танка. Фото: скриншот

Напомним, недавно пограничники показали уничтожение позиций оккупантов на Харьковщине благодаря применению БпЛА "Баба Яга".

Тем временем в России создают полки беспилотных систем. Аналитики ISW объяснили, как это повлияет на боевые действия.

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