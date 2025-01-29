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РФ централізує управління дронами — що це означає для війни

29 січня 2025 07:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
Росія формує нові полки безпілотників для війни в Україні
Російські війська. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Росії, ймовірно, завершили формування окремого полку безпілотних систем у Центральному військовому окрузі. Такі заходи покликані значно розширити можливості російської армії у сфері безпілотних технологій, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту дослідження війни, повідомляє ISW.

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Росія активно створює полки безпілотних систем

Українська волонтерська ініціатива Victory Drones ще у квітні 2024 року повідомила, що Росія завершує створення 7-го окремого розвідувально-ударного полку безпілотних систем у складі Центрального військового округу.

За даними організації, станом на квітень цей полк був укомплектований на 94% і налічував 1342 військовослужбовці. Військові проходили підготовку на базі 473-го районного навчального центру РФ, а структура підрозділу включала командний склад, ударні й розвідувальні безпілотні батальйони, а також допоміжні підрозділи, такі як зв’язкові, медичні та ремонтні команди.

Де можуть воювати новостворені полки безпілотників

За оцінками аналітиків, у рамках формування 7-го полку безпілотників передбачено створення 102 підрозділів, з яких 41 — ударний, та 61 — розвідувальний. Відомо, що з липня 2024 року російські волонтерські групи почали збирати кошти на забезпечення цього полку, а також поширювали інформацію про його можливу участь у бойових діях на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як це вплине на бойові дії на фронті

Російські військові блогери ще восени 2024 року помітили, що Міноборони РФ почало реорганізацію неофіційних загонів операторів дронів у "об’єднані технічні батальйони", до складу яких увійшли також зв’язківці, інженери та медики. Крім того, у жовтні 2024 року військове керівництво Росії через Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" повідомило про формування ще кількох окремих загонів безпілотників.

За словами міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова, російська армія планує завершити створення Військ безпілотних систем до третього кварталу 2025 року. Аналітики вважають, що після реорганізації російські військові зможуть ефективніше використовувати безпілотники в бойових діях, якщо їм вдасться централізувати закупівлі та запровадити необхідні реформи. Однак реалізація цих планів залежатиме від наявності ресурсів і можливостей військово-промислового комплексу РФ.

Нагадаємо, нещодавно Росія атакувала Харків дронами. Тим часом військові ЗСУ пояснили, як впливають дрони на фронті на бойові дії. 

російські війська безпілотники дрони війна Росія

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