Россия формирует новые полки беспилотников для войны в Украине

Российские войска. Фото: росСМИ

В России, вероятно, завершили формирование отдельного полка беспилотных систем в Центральном военном округе. Такие меры призваны значительно расширить возможности российской армии в сфере беспилотных технологий, в частности на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института исследования войны, сообщает ISW.

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Украинская волонтерская инициатива Victory Drones еще в апреле 2024 года сообщила, что Россия завершает создание 7-го отдельного разведывательно-ударного полка беспилотных систем в составе Центрального военного округа.

По данным организации, по состоянию на апрель этот полк был укомплектован на 94% и насчитывал 1342 военнослужащих. Военные проходили подготовку на базе 473-го районного учебного центра РФ, а структура подразделения включала командный состав, ударные и разведывательные беспилотные батальоны, а также вспомогательные подразделения, такие как связные, медицинские и ремонтные команды.

Где могут воевать новосозданные полки беспилотников

По оценкам аналитиков, в рамках формирования 7-го полка беспилотников предусмотрено создание 102 подразделений, из которых 41 — ударное, и 61 — разведывательное. Известно, что с июля 2024 года российские волонтерские группы начали собирать средства на обеспечение этого полка, а также распространяли информацию о его возможном участии в боевых действиях на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как это повлияет на боевые действия на фронте

Российские военные блогеры еще осенью 2024 года заметили, что Минобороны РФ начало реорганизацию неофициальных отрядов операторов дронов в "объединенные технические батальоны", в состав которых вошли также связисты, инженеры и медики. Кроме того, в октябре 2024 года военное руководство России через Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сообщило о формировании еще нескольких отдельных отрядов беспилотников.

По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, российская армия планирует завершить создание Войск беспилотных систем к третьему кварталу 2025 года. Аналитики считают, что после реорганизации российские военные смогут эффективнее использовать беспилотники в боевых действиях, если им удастся централизовать закупки и внедрить необходимые реформы. Однако реализация этих планов будет зависеть от наличия ресурсов и возможностей военно-промышленного комплекса РФ.

Напомним, недавно Россия атаковала Харьков дронами. Тем временем военные ВСУ объяснили, как влияют дроны на фронте на боевые действия.