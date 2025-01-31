Атака на НПЗ у Волгограді 31 січня — подробиці від Генштабу

Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Ілюстративне фото: росЗМІ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України в ніч проти п'ятниці, 31 січня, атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. Цей об'єкт належить російській компанії "Лукойл".

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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Так, ЗСУ завдали ураження по ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області, який входить до десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.

"Зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що бойова робота по стратегічній інфраструктурі ворога, яка впливає на спроможності продовжувати війну в Україні, триватиме.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, вночі росіяни повідомляли про вибухи в районі нафтопереробного заводу та нафтобази у Волгограді внаслідок атаки дронів.

Також ми писали, що 26 січня дрони ГУР вдруге атакували НПЗ у Рязані, там лунали вибухи та розгорілася пожежа.