Атака на НПЗ в Волгограде 31 января — подробности от Генштаба

Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Иллюстративное фото: росСМИ

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на пятницу, 31 января, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Этот объект принадлежит российской компании "Лукойл".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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Так, ВСУ нанесли поражение по ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области, который входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он привлечен к обеспечению оккупационной армии РФ.

"Зафиксированы вспышки и взрывы в районе этого важного для оккупантов завода. Результаты огневого поражения уточняются", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что боевая работа по стратегической инфраструктуре врага, которая влияет на способности продолжать войну в Украине, будет продолжаться.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, ночью россияне сообщали о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода и нефтебазы в Волгограде в результате атаки дронов.

Также мы писали, что 26 января дроны ГУР второй раз атаковали НПЗ в Рязани, там раздавались взрывы и разгорелся пожар.