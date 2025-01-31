На Запорожском направлении уничтожен блиндаж и укрытие врага

Атака укрытия оккупантов. Фото: скриншот

Украинские военные неустанно уничтожают российских оккупантов. Так, аэроразведчики показали, как удачная координация между подразделениями помогла эффективно нанести удар по вражеским войскам.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Атаки по оккупантам на Запорожском направлении

Обнаруженные вражеские войска возле укрытия. Фото: скриншот

Укрытие оккупантов. Фото: скриншот

Аэроразведчики 8-го пограничного отряда обнаружили вражеские позиции на Запорожском направлении. Оперативно переданные координаты позволили артиллеристам нанести точный удар. В результате укрытие противника было уничтожено, а блиндаж -олностью разрушен.

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку на НПЗ "Лукойл" в Волгоградской области.

Также бойцы бригады "Помста" показали видео успешных атак по оккупантам в Донецкой области и назвали количество уничтоженной техники.