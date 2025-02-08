ВСУ уничтожили штаб офицеров РФ в Селидовом

Момент удара по вражескому штабу. Фото: скриншот

Силы обороны Украины нанесли удар по штабу 35 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил Российской Федерации. В результате удачной операции были ликвидированы вражеские офицеры.

Видео удачной работы украинских защитников обнародовала журналистка Юлия Кириенко-Меринова в субботу, 8 февраля.

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Удар по вражескому штабу

Сообщается, что на видео зафиксирован удар по штабу российской 35 ОМСБР в оккупированном Селидово. В результате этого погиб весь штаб этого подразделения.

"На болотах воют, что наши убили целый штаб российских офицеров в Селидово. Всех командиров 35 бригады России", — пишет журналистка.

Кириенко-Меринова добавила, что эту эффективную работу Воздушных сил зафиксировал дрон-разведчик украинского производства Shark Его запустила в небо третья женщина в ВСУ, которая научилась с ним работать.

"Женщина на псевдо "Ультра". Женщина, которая ушла на фронт, чтобы фронт не дошел до ее родного Днепра. Женщина, которая в мирной жизни — учительница географии", — рассказала Кириенко-Меринова.

Ранее мы писали, что бойцы Нацполиции бригады "Ярость" уничтожили оккупантов в Торецке. Также появилось видео, как украинские военные метко уничтожают российские воздушные цели.