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Бійці Нацполіції "Лють" знищили окупантів у Торецьку — відео

7 лютого 2025 15:00
Анастасія Постоєнко - Редактор
Штурмова бригада Лють ліквідувала ворога в Торецьку — відео
Бійці під'їжджають до позиції. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українські воїни Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" разом із іншими підрозділами Сил безпеки та оборони України продовжують боронити Торецьк та утримувати місто під контролем. Вони показали, як провели штурм окупантів.

Відео опублікувала пресслужба Національної поліції України

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Під час бойового рейду бійці стрімко увійшли в населений пункт, ліквідували всіх ворожих солдатів, що перебували на їхньому шляху, та завдали ударів по місцях, де окупанти укривалися і зберігали боєкомплект.

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Вибухівка, яку підготували українські військові для росіян. Фото: скриншот
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Вибух в укритті окупантів. Фото: скриншот

Ситуація в регіоні залишається напруженою, але українські військові та правоохоронці продовжують звільняти територію від ворога.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили відео знищення російських окупантів на Харківському напрямку. 

Також з'явилось відео, як українські військові влучно знищують російські повітряні цілі. 

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