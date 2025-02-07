Штурмовая бригада Лють ликвидировала врага в Торецке — видео

Бойцы подъезжают к позиции. Фото: скриншот

Украинские воины Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" вместе с другими подразделениями Сил безопасности и обороны Украины продолжают защищать Торецк и удерживать город под контролем. Они показали, как провели штурм оккупантов.

Видео опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Во время боевого рейда бойцы стремительно вошли в населенный пункт, ликвидировали всех вражеских солдат, находившихся на их пути, и нанесли удары по местам, где оккупанты укрывались и хранили боекомплект.

Взрывчатка, которую подготовили украинские военные для россиян. Фото: скриншот

Взрыв в укрытии оккупантов. Фото: скриншот

Ситуация в регионе остается напряженной, но украинские военные и правоохранители продолжают освобождать территорию от врага.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали видео уничтожения российских оккупантов на Харьковском направлении.

Также появилось видео, как украинские военные метко уничтожают российские воздушные цели.