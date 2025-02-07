Третя штурмова бригада оприлюднила відео, на якому зафіксовано знищення окупантів

Знищення окупантів на Харківському напрямку. Фото: скриншот відео 3-ої ОШБр

Російське військо щодня зазнає суттєвих втрат. Не винятком є й Харківський напрямок.

Відео, на якому зафіксовано знищення військових РФ за допомогою скидів з аеророзвідки, у четвер, 6 лютого, оприлюднила 3-тя ОШБр.

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За словами українських військовослужбовців, найкраще, що виходить у росіян, — вмирати від скидів Третьої штурмової.

"У лісах, полях та хащах ми бачимо кожен рух. Далі за планом: теплак фіксує ворога, і теплі цілі стають навіки холодними", — йдеться в повідомленні 3-ї ОШБр.

Також військові додали, що кадри зі знищення ворогів зафіксували бійці аеророзвідки 2-го мехбатальйону.

Раніше бійці 47-ї механізованої бригади знищили російського штурмовика. Той намагався сховатися від українського дрона за "зубами дракона", однак уникнути дронового ураження не зумів.

Нагадаємо, упродовж 2024 року вдалося знищити 13 тисяч ворожих артилерійських систем. Такі дані повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.