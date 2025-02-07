Третья штурмовая бригада обнародовала видео, на котором зафиксировано уничтожение оккупантов

Уничтожение оккупантов на Харьковском направлении. Фото: скриншот видео 3-й ОШБр

Российское войско ежедневно несет существенные потери. Не исключением является и Харьковское направление.

Видео, на котором зафиксировано уничтожение военных РФ с помощью сбросов с аэроразведки, в четверг, 6 февраля, обнародовала 3-я ОШБр.

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По словам украинских военнослужащих, лучшее, что получается у россиян, — умирать от сбросов Третьей штурмовой.

"В лесах, полях и чащах мы видим каждое движение. Далее по плану: теплак фиксирует врага, и теплые цели становятся навеки холодными", — говорится в сообщении 3-й ОШБр.

Также военные добавили, что кадры с уничтожением врагов зафиксировали бойцы аэроразведки 2-го мехбатальона.

Ранее бойцы 47-й механизированной бригады уничтожили российского штурмовика. Тот пытался спрятаться от украинского дрона за "зубами дракона", однако избежать дронового поражения не сумел.

Напомним, в течение 2024 года удалось уничтожить 13 тысяч вражеских артиллерийских систем. Такие данные сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.