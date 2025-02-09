Появились спутниковые фото удара ВСУ по подземному бункеру РФ

Ракетный удар. Фото: Phuply

Украинские OSINT-группы публикуют спутниковые снимки удара, который Силы обороны Украины нанесли по подземному бункеру российских захватчиков. Тогда было уничтожено более 200 дронов-камикадзе типа "Shahed".

Такую информацию обнародовал Telegram-канал "Кіберборошно" в воскресенье, 9 февраля.

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Последствия попадания по подземному бункеру россиян. Фото: Киберборошно

Уничтожено 200 "шахедов"

Сообщается, что удар был нанесен по Орловской области. В сети высказали предположение, что могли быть применены ракеты Storm Shadow. Об этом могут свидетельствовать несколько пробоин в наземном сооружении бункера.

Напомним, Генштаб уже отчитывался об этом ударе ВСУ по бетонному хранилищу, где хранились термобарические боевые части для дронов-камикадзе. После попадания произошла вторичная детонация.

Отчет Генштаба об ударе по подземному бункеру. Фото: скрнишот

Ранее мы писали, что российские захватчики усилили использование беспилотников для ударов по Украине. В ночь на 9 февраля было зафиксировано более 150 "шахедов".

Кроме того, мы писали, что украинские военные уничтожили редкий ТОС-1А "Сонцепёк".