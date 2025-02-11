Ситуація на Курщині — у ДШВ показали нові зайняті рубежі

У ДШВ показали роботу захисників під час наступу на Курщині
Збройні сили України вже пів року проводять наступальні дії у Курській області Росії. Так, днями Сили оборони зайняли нові рубежі на одному з напрямків російського регіону.
Відповідне відео наступу оприлюднила пресслужба ДШВ у Telegram у вівторок, 11 лютого.
Наступальна операція ЗСУ на Курщині
Так, десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ЗСУ успішно провели наступ на одному з напрямків Курської області. Це відбулося у тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення.
"В результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення", — йдеться у повідомленні.
На відео показали кадри роботи захисників з камер українських дронів.
Раніше в ISW писали, що ЗСУ просунулися до п’яти кілометрів углиб Курської області.
А за словами Президента України Володимира Зеленського, в український полон було захоплено понад 700 російських військових за пів року Курської операції.
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