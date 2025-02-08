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Президент розкрив деталі удару по командному пункту РФ на Курщині

8 лютого 2025 15:00
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Президент Зеленський пояснив, яку роль відіграє Курська операція ЗСУ
Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більше 700 російських військових українські воїни захопили в полон за пів року проведення Курської операції. Крім того, за останні два дні вони просунулися ще на 2,5 кілометри. Також було знищено командний пункт росіян.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для Reuters у суботу, 8 лютого.

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Захопили в полон 700 росіян

"Обмінний фонд налічував близько 700 людей, яких ми взяли у полон на Курщині. До того ж відтягнуто багато військ з сходу і півдня нашої держави", — зазначив президент.

За словами глави держави, росіянам довелося відмовитися від наступу на Запоріжжя, оскільки через тиск ЗСУ у Курській області довелося терміново перекидати війська. 

"Що стосується вчорашнього і позавчорашнього днів, то наші хлопці просунулися на два з половиною кілометри. Курська операція — це операція превентивних ударів по росіянах", — пояснив президент. 

Також президент деталізував інформацію щодо удару ЗСУ по командному пункту окупантів. Загинули більше 20 офіцерів.

"Загинуло 20 офіцерів. Серед них північнокорейці і росіяни", — поділився подробицями Зеленський.

Удар по командному пункту росіян на Курщині

Раніше повідомлялося, що 31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали удару по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил РФ. Він роташовувався у місті Рильськ Курської області. Внаслідок високоточного удару знищено пункт управління противника.

"Ця операція частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику", — повідомили військові.

Курськ
Звіт про удар по командному пункту росіян. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що ЗСУ розпочали серію механізованих штурмів у Курській області. Бійці змогли просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі. Також українські десантники змогли взяти в полон 21 росіянина на Курщині. 

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