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Президент раскрыл детали удара по командному пункту РФ на Курщине

8 февраля 2025 15:00
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Президент Зеленский объяснил, какую роль играет Курская операция ВСУ
Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 700 российских военных украинские воины захватили в плен за полгода проведения Курской операции. Кроме того, за последние два дня они продвинулись еще на 2,5 километра. Также был уничтожен командный пункт россиян.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для Reuters в субботу, 8 февраля.

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Захватили в плен 700 россиян

"Обменный фонд насчитывал около 700 человек, которых мы взяли в плен на Курщине. К тому же оттянуто много войск с востока и юга нашего государства", — отметил президент.

По словам главы государства, россиянам пришлось отказаться от наступления на Запорожье, поскольку из-за давления ВСУ в Курской области пришлось срочно перебрасывать войска.

"Что касается вчерашнего и позавчерашнего дней, то наши ребята продвинулись на два с половиной километра. Курская операция это операция превентивных ударов по россиянам", — пояснил президент.

Также президент детализировал информацию об ударе ВСУ по командному пункту оккупантов. Погибли более 20 офицеров.

"Погибло 20 офицеров. Среди них северокорейцы и россияне", — поделился подробностями Зеленский.

Удар по командному пункту россиян на Курщине

Ранее сообщалось, что 31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удар по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил РФ. Он располагался в городе Рыльск Курской области. В результате высокоточного удара уничтожен пункт управления противника.

"Эта операция — часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику", — сообщили военные.

Курськ
Отчет об ударе по командному пункту россиян. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что ВСУ начали серию механизированных штурмов в Курской области. Бойцы смогли продвинулись до пяти километров по российским линиям на юго-восток от Суджи. Также украинские десантники смогли взять в плен 21 россиянина на Курщине.

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