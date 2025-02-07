Українські війська прорвали оборону в Курській області

Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України 6 лютого розпочали серію механізованих штурмів у Курській області. Бійці змогли просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі.

Про це повідомили аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

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Геолокаційні кадри, які були опубліковані 6 лютого, показали, що українські сили зайняли позиції на південний захід від Махнівки, а також просунулися на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси Суджа-Обоянь. Також підтверджено захоплення населених пунктів Колмаков та Фанасєєвка.

Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили атакували кількома хвилями, залучивши до двох механізованих батальйонів із бронетехнікою, і що російські війська змогли відбити цю атаку. Російські військові блогери повідомили, що українські сили використовували від 30 до 50 одиниць бронетехніки. Одні джерела стверджують, що українські війська успішно атакували в напрямку Черкаської Конопельки, Фанасєєвки та Уланка, тоді як інші повідомлення заперечують ці дані.

Карта бойових дій в Курській області. Фото: ISW

Російські джерела також суперечливо оцінюють ситуацію в Черкаській Конопельці та Уланку. Один із прокремлівських блогерів заявив, що українські війська захопили Черкаську Конопельку, але інші джерела спростували цю інформацію. Деякі повідомлення стверджують, що українські сили прорвалися до Уланок або навіть зайняли його, однак наразі геолокаційних підтверджень цього немає.

"ISW ще не виявила геолокаційних доказів того, що українські сили діють в Уланок. 6 лютого український Генштаб опублікував карту, на якій зазначено, що російські війська нещодавно трохи просунулися в лісистій місцевості на південний захід від Курилівки", — зазначили аналітики ISW.

Крім того, з’явилися непідтверджені повідомлення про українські атаки в районі Кругленького на північний захід від Суджі, однак додаткових доказів активності ЗСУ в цьому районі наразі немає. Російські блогери зазначають, що атаки відбувалися за складних погодних умов, що ускладнило застосування російських безпілотників у зоні бойових дій.

Як може вплинути на фронт наступ ЗСУ на Курську область

Аналітики ISW зазначають, що російські військові аналітики побоюються, що подальший український наступ у Курській області може створити загрозу для тилових районів угруповання військ РФ, які вже зараз діють у районі Гуєво, а також ускладнити для Росії "можливість перерізати українські наземні лінії зв’язку" в цьому секторі.

У російських джерелах зазначається, що оборону від українських атак у цьому напрямку тримають підрозділи 11-ї повітряно-десантної бригади, 810-ї морської піхотної бригади Чорноморського флоту, 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу. Також на цьому напрямку діють оператори безпілотників "Каспійської флотилії" та чеченські підрозділи "Ахмат".

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі назвали ключові успіхи від операції ЗСУ в Курській області за шість місяців.

Також українські десантники змогли взяти в полон 21 росіянина на Курщині.