Украинские войска прорвали оборону в Курской области

Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины 6 февраля начали серию механизированных штурмов в Курской области. Бойцы смогли продвинулись до пяти километров за российскими линиями на юго-восток от Суджи.

Об этом сообщили аналитики Института исследования войны (ISW).

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Геолокационные кадры, которые были опубликованы 6 февраля, показали, что украинские силы заняли позиции к юго-западу от Махновки, а также продвинулись на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы Суджа-Обоянь. Также подтвержден захват населенных пунктов Колмаков и Фанасеевка.

Министерство обороны России заявило, что украинские силы атаковали несколькими волнами, привлекая до двух механизированных батальонов с бронетехникой, и что российские войска смогли отбить эту атаку. Российские военные блогеры сообщили, что украинские силы использовали от 30 до 50 единиц бронетехники. Одни источники утверждают, что украинские войска успешно атаковали в направлении Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланка, тогда как другие сообщения отрицают эти данные.

Карта боевых действий в Курской области. Фото: ISW

Российские источники также противоречиво оценивают ситуацию в Черкасской Конопельке и Уланке. Один из прокремлевских блогеров заявил, что украинские войска захватили Черкасскую Конопельку, но другие источники опровергли эту информацию. Некоторые сообщения утверждают, что украинские силы прорвались в Уланок или даже заняли его, однако пока геолокационных подтверждений этого нет.

"ISW еще не обнаружила геолокационных доказательств того, что украинские силы действуют в Уланок. 6 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, на которой указано, что российские войска недавно немного продвинулись в лесистой местности к юго-западу от Куриловки", — отметили аналитики ISW.

Кроме того, появились неподтвержденные сообщения об украинских атаках в районе Кругленького к северо-западу от Суджи, однако дополнительных доказательств активности ВСУ в этом районе пока нет. Российские блогеры отмечают, что атаки происходили в сложных погодных условиях, что усложнило применение российских беспилотников в зоне боевых действий.

Как может повлиять на фронт наступление ВСУ на Курскую область

Аналитики ISW отмечают, что российские военные аналитики опасаются, что дальнейшее украинское наступление в Курской области может создать угрозу для тыловых районов группировки войск РФ, которые уже сейчас действуют в районе Гуево, а также усложнить для России "возможность перерезать украинские наземные линии связи" в этом секторе.

В российских источниках отмечается, что оборону от украинских атак в этом направлении держат подразделения 11-й воздушно-десантной бригады, 810-й морской пехотной бригады Черноморского флота, 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа. Также на этом направлении действуют операторы беспилотников "Каспийской флотилии" и чеченские подразделения "Ахмат".

Напомним, недавно в Генштабе назвали ключевые успехи от операции ВСУ в Курской области за шесть месяцев.

Также украинские десантники смогли взять в плен 21 россиянина на Курщине.