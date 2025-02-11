Ситуация на Курщине - в ДШВ показали новые занятые рубежи

В ДШВ показали работу защитников во время наступления на Курщине
Вооруженные силы Украины уже полгода проводят наступательные действия в Курской области России. Так, на днях Силы обороны заняли новые рубежи на одном из направлений российского региона.
Соответствующее видео наступления обнародовала пресс-служба ДШВ в Telegram во вторник, 11 февраля.
Наступательная операция ВСУ на Курщине
Так, десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ВСУ успешно провели наступление на одном из направлений Курской области. Это произошло в тесном взаимодействии с подразделениями Сил поддержки, боевого и логистического обеспечения.
"В результате стремительного и неожиданного для противника маневра, были заняты новые рубежи и значительно улучшено тактическое положение", — говорится в сообщении.
На видео показали кадры работы защитников с камер украинских дронов.
Ранее в ISW писали, что ВСУ продвинулись до пяти километров вглубь Курской области.
А по словам Президента Украины Владимира Зеленского, в украинский плен было захвачено более 700 российских военных за полгода Курской операции.
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