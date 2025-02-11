В ГУР показали кадры работы спецподразделения "Шаманбат" по врагу

Метко бьют по оккупантам — в ГУР показали кадры работы бойцов
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских военных и их технику и вооружение на нашей земле. Так, воины подразделения специального назначения Главного управления разведки показали кадры работы на одном из направлений.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram во вторник, 11 февраля.
Уничтожение оккупантов
На видео видно, как защитники уничтожают российских захватчиков на нашей земле. Для этого они используют артиллерию и беспилотники.
Воины ведут ближний огонь против оккупантов из стрелкового оружия и ликвидируют врага снайперским огнем. А после успешных ударов воины зачищают местность от российской пехоты.
Отметим, что "Шаманбат" — подразделение специального назначения ГУР, бойцы которого отличаются навыками в дайвинге, парашютном спорте и альпинизме. Члены батальона имеют боевой опыт в Афганистане.
Напомним, ВСУ во время наступательных действий заняли новые рубежи в Курской области РФ. В ДШВ показали видео работы защитников.
Также недавно Силы обороны Украины нанесли удар по подземному бункеру россиян в Орловской области. В результате атаки там уничтожено более 200 дронов-камикадзе.
Кроме того, украинские защитники уничтожили редкий ТОС-1А "Сонцепек" на одном из направлений фронта.
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