В ГУР показали кадры работы спецподразделения "Шаманбат" по врагу

Попадание в объект оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских военных и их технику и вооружение на нашей земле. Так, воины подразделения специального назначения Главного управления разведки показали кадры работы на одном из направлений.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram во вторник, 11 февраля.

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На видео видно, как защитники уничтожают российских захватчиков на нашей земле. Для этого они используют артиллерию и беспилотники.

Удар по оккупантам. Фото: скриншот из видео

Воины ведут ближний огонь против оккупантов из стрелкового оружия и ликвидируют врага снайперским огнем. А после успешных ударов воины зачищают местность от российской пехоты.

Военные в окопах врага. Фото: скриншот из видео

Отметим, что "Шаманбат" — подразделение специального назначения ГУР, бойцы которого отличаются навыками в дайвинге, парашютном спорте и альпинизме. Члены батальона имеют боевой опыт в Афганистане.

Напомним, ВСУ во время наступательных действий заняли новые рубежи в Курской области РФ. В ДШВ показали видео работы защитников.

Также недавно Силы обороны Украины нанесли удар по подземному бункеру россиян в Орловской области. В результате атаки там уничтожено более 200 дронов-камикадзе.

Кроме того, украинские защитники уничтожили редкий ТОС-1А "Сонцепек" на одном из направлений фронта.