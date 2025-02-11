На Торецькому напрямку РФ створює "засідки" за допомогою БпЛА

Український військовий. Фото: Reuters

Російські війська на Торецькому напрямку застосовують тактику "засідок" для Збройних сил України. Для цього вони використовують FPV-дрони.

Про це розповів військовослужбовець 28-ї ОМБр Євген Алхімов в ефірі КИЇВ24.

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Тактика окупантів на фронті

За словами Алхімова, на Торецькому напрямку ворог постійно проводить штурмові дії, щодня по декілька разів в зоні відповідальності бригад. Зазвичай це штурми малими групами, але нещодавно використовували і механізовані штурми та із застосуванням авіації для підтримки в тому числі.

Також військовий зауважив, що ворог концентрує свої зусилля досить значні на перерізання нашої логістики. Для цього росіяни використовують тактику засідок.

"Пілот саджає на дорогу дрон, де можуть пересуватися наші військові на транспорті, чекає поки буде проїжджати авто. За 30-50 метрів підіймає дрон на оптоволокні і намагається атакувати", — розповів Алхімов.

Він уточнив, що засоби РЕБ не можуть протидіяти таким дронам, на це здатна лише стрілецька зброя.

Раніше ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко в ефірі Ранок.LIVE розповів, що окупанти фактично захопили Торецьк на Донеччині.

Також ми писали, що воїни бригади "Лють" провели штурм та знищили окупантів у Торецьку й показали відео роботи.