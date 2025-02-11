На Торецком направлении РФ создает "засады" с помощью БпЛА

Украинский военный. Фото: Reuters

Российские войска на Торецком направлении применяют тактику "засад" для Вооруженных сил Украины. Для этого они используют FPV-дроны.

Об этом рассказал военнослужащий 28-й ОМБр Евгений Алхимов в эфире КИЇВ24.

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По словам Алхимова, на Торецком направлении враг постоянно проводит штурмовые действия, ежедневно по несколько раз в зоне ответственности бригад. Обычно это штурмы малыми группами, но недавно использовали и механизированные штурмы и с применением авиации для поддержки, в том числе.

Также военный отметил, что враг концентрирует свои усилия достаточно значительные на перерезание нашей логистики. Для этого россияне используют тактику засад.

"Пилот сажает на дорогу дрон, где могут передвигаться наши военные на транспорте, ждет пока будет проезжать авто. Через 30-50 метров поднимает дрон на оптоволокне и пытается атаковать", — рассказал Алхимов.

Он уточнил, что средства РЭБ не могут противодействовать таким дронам, на это способно только стрелковое оружие.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко в эфире Ранок.LIVE рассказал, что оккупанты фактически захватили Торецк на Донетчине.

Также мы писали, что воины бригады "Лють" провели штурм и уничтожили оккупантов в Торецке и показали видео работы.