У ЦПД спростували фейк росіян про нібито зникнення бригади ЗСУ на фронті

Українські військові. Фото ілюстративне: Реальна газета

Російські загарбники поширюють фейк про нібито "зникнення 152-ї окремої єгерської бригади Збройних сил України разом із командиром на Покровському напрямку". Ця інформація неправдива і поширюється ворогом для того, щоб залякати українське суспільство.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації у середу, 9 жовтня.

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Фейк про зникнення 152-ї бригади

У ЦПД повідомили, що російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито зникнення 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ разом із командиром під час бойових дій на Покровському напрямку.

У повідомленнях стверджується, що українські військові масово зникають, а їхні родичі не можуть отримати жодної інформації про долю своїх близьких.

Верифікувавши інформацію в Генштабі ЗСУ, Центр повідомляє, що 152-га бригада продовжує виконувати бойові завдання. Заяви про її буцімто зникнення є безпідставними.

"Такі фейки російська пропаганда поширює для того, щоб посіяти паніку серед населення, викликати недовіру до Збройних Сил України, деморалізувати українських військових та їхні родини", — пояснили в ЦПД.

Повідомлення від ЦПД. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російські ЗМІ поширили інформацію, що у четвер, 3 жовтня, Україна нібито вдарила ракетами HIMARS по Курській АЕС. Однак це виявилося неправдою. Натомість українські бійці влучили по російському військовому об'єкту.

Також російські пропагандисти запустили черговий фейк про очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Цього разу вони заявили, що західні спецслужби погодили кандидатуру головного розвідника нашої держави на пост президента.