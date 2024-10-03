Удар по Вовчанську бомбою ОДАБ-9000 — навіщо РФ поширює фейки

Наслідки бойових дій у Вовчанську. Фото: Президентська бригада

Росіяни навмисне розповсюджують фейки про використання авіаційної бомби ОДАБ-9000 на фронті, зокрема для удару по Вовчанську, для залякування. Однак подібні боєприпаси вони дійсно використовують, але меншою вагою.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

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За словами Коваленка, окупанти навмисне намагаються залякати українців, розповсюджуючи фейки про використання надважких бомб ОДАБ-9000. Однак як завжди у фейках є елемент правди.

"Бомба, яку вони дійсно використали, це ОДАМ, але не 9 тонн, а 1,5 тонни. Це об'ємно-детонуюча бомба, яку вони вже неодноразово застосовували. Ще у 2023 році вони почали встановлювати універсальні модулі планування та корекції польоту на 1,5-тонні бомби", — зазначив експерт.

Що передувало

У мережі 2 жовтня почалася ширитися інформація про удар російських окупантів по Вовчанську найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі. Йшлося про вакуумну бомбу ОДАБ-9000.

Водночас в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано. Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки", — зазначив речник ОТУ "Харків", полковник Віталій Саранцев.

Нагадаємо, 1 жовтня інтерактивна карта бойових дій в Україні Deepstate показала, що російські війська захопили Вугледар. Також про наближення військ до міста попереджав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Незадовго у ЗСУ офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів українських військ.