Удар по Волчанске бомбой ОГАБ-9000 — зачем РФ распространяет фейки

Последствия боевых действий в Волчанске. Фото: Президентская бригада

Россияне намеренно распространяют фейки об использовании авиационной бомбы ОДАБ-9000 на фронте, в том числе для удара по Волчанску, для запугивания. Однако подобные боеприпасы они действительно используют, но меньшим весом.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

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По словам Коваленко, оккупанты намеренно пытаются запугать украинцев, распространяя фейки об использовании сверхтяжелых бомб ОДАБ-9000. Однако как обычно в фейках есть элемент истины.

"Бомба, которую они действительно использовали, это ОДАБ, но не 9 тонн, а 1,5 тонны. Это объемно-детонирующая бомба, которую они уже не раз применяли. Еще в 2023 году они начали устанавливать универсальные модули планирования и коррекции полета на 1,5-тонные бомбы", — отметил эксперт.

Что предшествовало

В сети 2 октября началась распространяться информация об ударе российских оккупантов по Волчанску самым мощным неядерным боеприпасом в мире. Речь шла о вакуумной бомбе ОГАБ-9000.

В то же время в оперативно-тактической группировке "Харьков" заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Для применения этого боеприпаса требуется соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки", — отметил спикер ОТУ "Харьков", полковник Виталий Саранцев.

Напомним, 1 октября интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate показала, что российские войска захватили Угледар. Также о приближении войск к городу предупреждал глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Незадолго ВСУ официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений украинских войск.