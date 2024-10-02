Росія застосувала вакуумну бомбу під час удару по Вугледару — відео

РФ вдарила по Вугледару найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі — відео
Російські окупанти вдарили по Вугледару Донецької області найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі. Ймовірно, йдеться про вакуумну бомбу ОДАБ-9000.
Відео удару шириться мережею у середу, 2 жовтня.
Удар по Вугледару
Спочатку у мережі заявляли, що загарбники завдали удару по Вовчанську, однак на відео виявилося, що це Вугледар.
Відомо, що окупанти застосували один із найпотужніших неядерних боєприпасів у світі.
Вплив вибуху залежно від відстані від епіцентру:
- до 170 метрів: практично повне знищення міцних залізобетонних споруд, повна руйнація житлових будинків;
- до 300 метрів: майже повна руйнація неукріплених будівель, часткові пошкодження укріплених споруд;
- до 440 метрів: часткові пошкодження неукріплених будівель;
- до 1120 метрів: ударна хвиля розбиває скляні поверхні;
- до 2290 метрів: ударна хвиля може повалити людину на землю.
Деякі ворожі джерела спочатку повідомляли про застосування 1500, що, ймовірно, вказує на використання ОДАБ, ФАБ-1500 або навіть ФАБ-3000.
Нагадаємо, 1 жовтня інтерактивна карта бойових дій в Україні Deepstate показала, що російські війська захопили Вугледар. Також про наближення військ до міста попереджав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
А сьогодні у ЗСУ офіційно підтвердили вихід з Вугледару. В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів українських військ.
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