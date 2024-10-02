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В ISW припускають, що Росія захопила Вугледар — що буде далі

2 жовтня 2024 07:43
Анастасія Постоєнко - Редактор
Захоплення Вугледара — в ISW пояснили що відбувається в Донецькій області
Знищений бойовими діями Вугледар. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська, ймовірно, захопили Вугледар, про що свідчать низка відео з геолокацією. Ця операція стала однією з найскладніших та найтриваліших для окупантів, проте, аналітики вважають, що надалі армії Росії буде дуже складно просуватися далі.

Про це йдеться в дайджесті Інституту дослідження війни (ISW), опублікованому в вівторок, 2 жовтня. 

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Що відбувається у Вугледарі

Аналітики ISW вважають, що росіяни окупували Вугледар 1 жовтня. Вони скористалися відходом українських військ.

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Хід бойових дій. Фото: графіка ISW

"На відео з геолокацією, опублікованому 30 вересня та 1 жовтня, видно, як російські війська вивішують російські прапори та вільно діють у різних частинах Вугледара, а російські мілблогери стверджували 1 жовтня, що російські війська захопили поселення. 1 жовтня український військовослужбовець повідомив, що частина українського угруповання здійснила плановий відхід з Вугледара, щоб уникнути оточення, а російські мілблогери стверджували, що українські війська почали відхід з Вугледара з кінця 30 вересня", — пояснили у звіті.

Водночас у ISW не знають яких втрат зазнали українські військові під час відступу. Тим часом російські військові блогери заявляють, що армія РФ нібито просувається далі на захід від Водяного, що на північному сході від Вугледара.

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Просування російських військ біля Вугледара та Водяного. Фото: скриншот Deepstate

Росія витратила шалену кількість сил та часу на захоплення Вугледара

Захоплення Вугледара стало для Кремля "дорогим" задоволенням — за два з половиною роки з моменту повномасштабного вторгнення армія Росії здійснила величезну серію дорогих та часто невдалих штурмів 

"У жовтні-листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року Росія здійснила принаймні дві великі наступальні спроби захопити Вугледар, обидва з яких призвели до великих втрат особового складу та військової техніки. Попередні поразки Росії під Вугледаром призвели, зокрема, до виснаження 155-ї бригади морської піхоти", — зазначили дослідники.

Попри це військові аналітики, до того ж в тому числі й російські, сумніваються у спроможності військових просунутися швидко далі і досягти значущих проривів. Російські військові блогери сперечаються — одні вважають, що Вугледар відкриє шлях на захоплення усієї Донецької області, а інші стверджують, що армія РФ зазнає шалених втрат через штурми сильно укріплених ЗСУ населених пунктів: Костянтинівка, Добропілля, Покровськ, Селидове, Курахове, Слов’янськ і Краматорськ

Як вплине захоплення Вугледару на хід війни

Аналітики ISW вважають, що захоплення Вугледара не переломить хід війни та подальших штурмів на заході Донеччини, оскільки не це місто не є важливим логістичним вузлом. Місто знаходиться фактично в полі та віддалене від укріплених захоплених окупантами населених пунктів чи трас. Щобільше, російським військам потрібно буде просуватися по відкритій місцевості протягом майбутнього сезону сльоти, щоб дістатися до шосе. Ґрунтова дорога, якою українські сили могли відійти з Вугледара, незабаром стане непридатною для використання через багнюку, і цілком імовірно, що російські сили матимуть серйозні проблеми, якщо захочуть проводити механізовані штурми у цьому районі.

Нагадаємо, карти DeepState після оновлення показали значне просування російських військ у Вугледарі, що свідчило про окупацію міста. 

Проте, 1 жовтня військові 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців у коментарі Суспільному заперечили, що російські війська повністю окупували Вугледар.

російські війська ЗСУ Донецька область окупанти Вугледар війна в Україні

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