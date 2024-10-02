Увлечения Угледара — в ISW объяснили происходящее в Донецкой области

Уничтоженный боевыми действиями Угледар. Фото: скриншот

Российские войска, вероятно, захватили Угледар, о чем свидетельствует ряд видео с геолокацией. Эта операция стала одной из самых сложных и продолжительных для оккупантов, однако аналитики считают, что в дальнейшем армии России будет очень сложно продвигаться дальше.

Об этом говорится в дайджесте Института исследования войны (ISW), опубликованном во вторник, 2 октября.

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Аналитики ISW считают, что россияне оккупировали Угледар 1 октября. Они воспользовались уходом украинских войск.

Ход боевых действий. Фото: графика ISW

"На видео с геолокацией, опубликованном 30 сентября и 1 октября, видно, как российские войска вывешивают российские флаги и свободно действуют в разных частях Угледара, а российские милблогеры утверждали 1 октября, что российские войска захватили поселение. Украинская группировка осуществила плановый уход из Угледара во избежание оцепления, а российские милблогеры утверждали, что украинские войска начали уход из Угледара с конца 30 сентября", — пояснили в отчете.

В то же время в ISW не знают, какие потери понесли украинские военные во время отступления. Тем временем российские военные блоггеры заявляют, что армия РФ якобы продвигается дальше к западу от Водяного, что к северо-востоку от Угледара.

Продвижение российских войск на Угледаре и Водяном. Фото: скриншот Deepstate

Россия потратила безумное количество сил и времени на захват Угледара

Захват Угледара стал для Кремля "дорогим" удовольствием — через два с половиной года с момента полномасштабного вторжения армия России совершила огромную серию дорогих и часто неудачных штурмов.

"В октябре-ноябре 2022 года и январе-феврале 2023 года Россия предприняла по крайней мере две большие наступательные попытки захватить Угледар, обе из которых привели к большим потерям личного состава и военной техники. Предыдущие поражения России под Угледаром привели, в частности, к истощению 155-й бригады морской пехоты", — отметили исследователи.

Несмотря на это, военные аналитики, к тому же в том числе и российские, сомневаются в возможности военных продвинуться быстро дальше и достичь значительных прорывов. Российские военные блоггеры спорят — одни считают, что Угледар откроет путь на захват всей Донецкой области, а другие утверждают, что армия РФ несет бешеные потери из-за штурмов сильно укрепленных ВСУ населенных пунктов: Константиновка, Доброполье, Покровск, Селидово, Курахово, Славянск Краматорск.

Как повлияет захват Угледара на ход войны

Аналитики ISW считают, что захват Угледара не переломит ход войны и дальнейших штурмов на западе Донбасса, поскольку не этот город не является важным логистическим узлом. Город находится фактически в поле и удален от укрепленных захваченных оккупантами населенных пунктов или трасс. Более того, российским войскам нужно будет продвигаться по открытой местности в течение предстоящего сезона слякоти, чтобы добраться до шоссе. Грунтовая дорога, по которой украинские силы могли отойти из Угледара, вскоре станет непригодной для использования через грязь, и вполне вероятно, что российские силы будут иметь серьезные проблемы, если захотят проводить механизированные штурмы в этом районе.

Напомним, карты DeepState после обновления показали значительное продвижение российских войск в Угледаре, что свидетельствовало об оккупации города.

Однако 1 октября военные 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев в комментарии Суспільному отрицали, что российские войска полностью оккупировали Угледар.