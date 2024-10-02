Россия применила вакуумную бомбу во время удара по Угледару — видео

РФ ударила по Угледару самым мощным неядерным боеприпасом в мире — видео
Российские оккупанты ударили по Угледару Донецкой области самым мощным неядерным боеприпасом в мире. Вероятно, речь идет о вакуумной бомбе ОДАБ-9000.
Видео удара распространяется по сети в среду, 2 октября.
Удар по Угледару
Сначала в сети заявляли, что захватчики нанесли удар по Волчанску, однако на видео оказалось, что это Угледар.
Известно, что оккупанты применили один из самых мощных неядерных боеприпасов в мире.
Воздействие взрыва в зависимости от расстояния от эпицентра:
- до 170 метров: практически полное уничтожение крепких железобетонных сооружений, полное разрушение жилых домов;
- до 300 метров: почти полное разрушение неукрепленных построек, частичные повреждения укрепленных сооружений;
- до 440 метров: частичные повреждения неукрепленных построек;
- до 1120 метров: ударная волна разбивает стеклянные поверхности;
- до 2290 метров: ударная волна может повалить человека на землю.
Некоторые вражеские источники изначально сообщали о применении 1500, что, вероятно, указывает на использование ОДАБ, ФАБ-1500 или даже ФАБ-3000.
Напомним, 1 октября интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate показала, что российские войска захватили Угледар. Также о приближении войск к городу предупреждал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
А сегодня в ВСУ официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений украинских войск.
Читайте Новини.LIVE!