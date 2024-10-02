Россия применила вакуумную бомбу во время удара по Угледару — видео

Российский удар по Угледару. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты ударили по Угледару Донецкой области самым мощным неядерным боеприпасом в мире. Вероятно, речь идет о вакуумной бомбе ОДАБ-9000.

Видео удара распространяется по сети в среду, 2 октября.

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Сначала в сети заявляли, что захватчики нанесли удар по Волчанску, однако на видео оказалось, что это Угледар.

Известно, что оккупанты применили один из самых мощных неядерных боеприпасов в мире.

Воздействие взрыва в зависимости от расстояния от эпицентра:

до 170 метров: практически полное уничтожение крепких железобетонных сооружений, полное разрушение жилых домов;

до 300 метров: почти полное разрушение неукрепленных построек, частичные повреждения укрепленных сооружений;

до 440 метров: частичные повреждения неукрепленных построек;

до 1120 метров: ударная волна разбивает стеклянные поверхности;

до 2290 метров: ударная волна может повалить человека на землю.

Некоторые вражеские источники изначально сообщали о применении 1500, что, вероятно, указывает на использование ОДАБ, ФАБ-1500 или даже ФАБ-3000.

Напомним, 1 октября интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate показала, что российские войска захватили Угледар. Также о приближении войск к городу предупреждал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

А сегодня в ВСУ официально подтвердили выход из Угледара. В ОСУВ "Хортица" сообщили, что враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, истощивших оборону подразделений украинских войск.