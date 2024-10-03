Українська сторона спростувала інформацію про атаку на Курську АЕС

Вибух в Курчатові. Фото: скриншот з відео

Російські ЗМІ поширили інформацію, що у четвер, 3 жовтня, Україна нібито вдарила ракетами HIMARS по Курській АЕС. Однак це виявилося неправдою, а влучання відбулося по російському військовому об'єкту.

Про це пише пресслужба ЦПД у Telegram.

Читайте також:

Удар по Курчатову 3 жовтня

Так, за словами голови ЦПД Андрія Коваленка, такі заяви росіян є лише вкидами. Він пояснив, що в ударах по АЕС немає жодної доцільності.

"Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає", — сказав він.

На відео місцевих мешканців видно, як з об'єкта вибігають російські військові. Також ворог сам заплутався у своїх свідченнях: то вони писали про удар французькою авіабомбою, потім про ракетну атаку.

Реакція МЗС України

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував звинувачення росіян щодо атаки на Курську АЕС.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", — зазначив він.

Представник МЗС наголосив, що на відміну від російських окупантів, ЗСУ суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури.

Скриншот допису МЗС України

Нагадаємо, 8 вересня невідомий безпілотник атакував ЗАЕС: він вдарив по одній з підстанцій.

У Міненерго зазначили, що атака призвела до знеструмлення лінії живлення АЕС. Це поставило її на межу блекауту.