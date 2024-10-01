Атака на Запорізьку АЕС 1 жовтня — знеструмлено лінію живлення

Окупанти на Запорізькій АЕС. Фото: AP

Російські війська атакували підстанцію окупованої Запорізької атомної електростанції, що призвело до знеструмлення лінії живлення АЕС. Це поставило її на межу блекауту.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у вівторок, 1 жовтня.

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У міністерстві розповіли, що внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.

"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

У відомстві наголосили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, російські війська не вперше атакують Запорізьку АЕС. Так, 2 вересня через ворожу атаку станція була зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

Після цього удару, 5 вересня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув з візитом на ЗАЕС. Він заявив, що градирня зазнала серйозних пошкоджень під час пожежі минулого місяця і не підлягає використанню.