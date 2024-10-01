Атака на Запорожскую АЭС 1 октября — обесточена линия питания

Оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: AP

Российские войска атаковали подстанцию оккупированной Запорожской атомной электростанции, что привело к обесточению линии питания АЭС. Это поставило ее на грань блекаута.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго во вторник, 1 октября.

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В министерстве рассказали, что в результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блэкаута.

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", — отметил министр энергетики.

В ведомстве подчеркнули, что энергетики работают над ликвидацией последствий вражеских обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.

Скриншот сообщения Минэнерго

Напомним, российские войска не впервые атакуют Запорожскую АЭС. Так, 2 сентября из-за вражеской атаки станция была соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

После этого удара, 5 сентября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл с визитом в ЗАЭС. Он заявил, что градирня получила серьезные повреждения во время пожара в прошлом месяце и не подлежит использованию.