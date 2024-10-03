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Россияне заявили об ударе ВСУ по Курской АЭС — в ЦПД показали видео опровержение

3 октября 2024 21:14
Евгения Брюховецкая - редактор
Украинская сторона опровергла информацию об атаке на Курскую АЭС
Взрыв в Курчатове. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские СМИ распространили информацию, что в четверг, 3 октября, Украина якобы ударила ракетами HIMARS по Курской АЭС. Однако это оказалось неправдой, а попадание произошло по российскому военному объекту.

Об этом пишет пресс-служба ЦПД в Telegram.

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Так, по словам главы ЦПИ Андрея Коваленко, такие заявления россиян являются только вбросами. Он объяснил, что в ударах по АЭС нет никакой целесообразности.

"Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. До чего здесь обстрел АЭС? Он далеко. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет", — сказал он.

На видео местных жителей видно, как из объекта выбегают российские военные. Также враг сам запутался в своих показаниях: то они писали об ударе французской авиабомбой, затем о ракетной атаке.

Реакция МИД Украины

Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал обвинения россиян по атаке на Курскую АЭС.

"Мы категорически отрицаем утверждение российских СМИ об украинских ударах по Курской атомной электростанции или вблизи нее", — отметил он.

Представитель МИД подчеркнул, что в отличие от российских оккупантов, ВСУ строго соблюдают нормы международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры.

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Скриншот поста МИД Украины

Напомним, 8 сентября неизвестный беспилотник атаковал ЗАЭС: он ударил по одной из подстанций.

В Минэнерго отметили, что атака привела к обесточиванию линии питания АЭС. Это поставило ее на грань блэкаута.

фейки обстрелы пропаганда война в Украине Курская область Курская АЭС

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