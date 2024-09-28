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Фейк про Буданова — російські пропагандисти поширили нову нісенітницю

28 вересня 2024 00:04
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни ширять новий фейк про очільника ГУР Кирила Буданова
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: PAP
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські пропагандисти запустили черговий фейк про очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Цього разу вони заявили, що західні спецслужби погодили кандидатуру головного розвідника нашої держави на пост президента.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації у п'ятницю, 27 вересня.

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"Росіяни запустили дезінформаційну кампанію про те, що західні спецслужби нібито погодили кандидатуру Кирила Буданова на пост президента України", — говориться у повідомленні ЦПД.

Повідомляється, що пропагандисти держави-агресора стверджують, що "такий план вже узгодили в ЦРУ та МІ-6".

"Цей вкид позбавлений навіть внутрішньої логіки. Його важко назвати чимось іншим, ніж маячнею, яка зліплена на основі "власних джерел", заяв зрадника Олега Царьова, фантазій певних проросійських "експертів" та неіснуючих результатів опитування КМІС", — говориться у повідомленні ЦПД.

В ЦПД також зазначили, що поширюючи подібні недолугі фейки, російська влада намагається провокувати розкол між воєнно-політичним керівництвом України та прагне дискредитувати українську владу. 

"Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", — закликали наостанок у ЦПД.

фейк про Буданова
Новий фейк про Кирила Буданова. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що було звільнено двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка.

Нагадуємо, Буданов заявив, що Північна Корея становить найбільшу загрозу для України. Йдеться про військову допомогу, яку КНДР передає російським окупантам.

фейки Україна пропаганда Кирило Буданов ГУР Росія

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