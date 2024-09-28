Россияне парят новый фейк о главе ГУР Кирилле Буданове

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: PAP

Российские пропагандисты запустили очередной фейк о главе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове. В этот раз они заявили, что западные спецслужбы согласовали кандидатуру главного разведчика нашего государства на пост президента.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в пятницу, 27 сентября.

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"Россияне запустили дезинформационную кампанию о том, что западные спецслужбы якобы согласовали кандидатуру Кирилла Буданова на пост президента Украины", — говорится в сообщении ЦПД.

Сообщается, что пропагандисты государства-агрессора утверждают, что "подобный план уже согласован в ЦРУ и МИ-6".

"Этот вброс лишен даже внутренней логики. Его трудно назвать чем-то иным, чем бредом, склеенным на основе "собственных источников", заявлениями предателя Олега Царева, фантазий определенных пророссийских "экспертов" и несуществующих результатов опроса КМИС", — говорится в сообщении ЦПД.

В ЦПД также отметили, что распространяя подобные бестолковые фейки, российские власти пытаются провоцировать раскол между военно-политическим руководством Украины и стремятся дискредитировать украинские власти.

"Доверяйте только верифицированным источникам информации", — призвали напоследок в ЦПД.

Новый фейк о Кирилле Буданове. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что были уволены два заместителя начальника ГУР Кирилла Буданова — Виктор Зайцев и Игорь Остапенко.

Напомним, Буданов заявил, что Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины . Речь идет о военной помощи, которую КНДР передает российским оккупантам.