В ЦПД опровергли фейк россиян о якобы исчезновении бригады ВСУ на фронте

Украинские военные. Фото иллюстративное: Реальна газета

Российские захватчики распространяют фейк о якобы "исчезновении 152-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины вместе с командиром на Покровском направлении". Эта информация неправдива и распространяется врагом, чтобы запугать украинское общество.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в среду, 9 октября.

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Фейк об исчезновении 152-й бригады

В ЦПД сообщили, что российские пропагандисты распространяют информацию о якобы исчезновении 152-й отдельной егерской бригады ВСУ вместе с командиром во время боевых действий на Покровском направлении.

В сообщениях утверждается, что украинские военные массово исчезают, а их родственники не могут получить никакой информации о судьбах своих близких.

Верифицировав информацию в Генштабе ВСУ, Центр сообщает, что 152-я бригада продолжает выполнять боевые задания. Заявления о ее якобы исчезновении безосновательны.

"Такие фейки российская пропаганда распространяет для того, чтобы посеять панику среди населения, вызвать недоверие к Вооруженным Силам Украины, деморализовать украинских военных и их семьи", — пояснили в ЦПД.

Сообщение от ЦПД. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российские СМИ распространили информацию, что в четверг, 3 октября, Украина якобы ударила ракетами HIMARS по Курской АЭС. Однако это оказалось неправдой. Вместо этого украинские бойцы попали по российскому военному объекту.

Также российские пропагандисты запустили очередной фейк о главе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове. В этот раз они заявили, что западные спецслужбы согласовали кандидатуру главного разведчика нашего государства на пост президента.