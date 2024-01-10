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У Львівській області вдруге затримали організатора переправлення ухилянтів через держкордон

10 січня 2024 14:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області вдруге затримали організатора переправлення ухилянтів через держкордон
Прикордонники та затриманий фігурант. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області вдруге затримали горе-бізнесмена, який займався переправленням осіб через кордон. Фігуранта взяли під варту із заставою понад 1,2 млн грн.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Переправлення осіб через держкордон

"Місцевий житель Львівщини до повномасштабного вторгнення намагався перевезти до ЄС дві групи іноземців, за що й був засуджений", — йдеться у повідомленні.

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Затриманий фігурант. Фото: ДПСУ

У ДПСУ розповіли, що нині прикордонники затримали його за спробу незаконного переправлення чотирьох чоловіків до Польщі. 

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Затриманий фігурант. Фото: ДПСУ

Слідчі оголосили йому підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 1,2 млн гривень.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, прикордонники Держприкордонслужби затримали організатора оборудки, який переправляв ухилянтів до Румунії. За свої послуги він взяв 13 тисяч євро.

Також ми писали, що на Закарпатті заблокували чергову схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці затримали одного з членів військово-лікарської комісії, який продавав висновки про непридатність до військової служби.

Додамо, Служба безпеки України викрила три нові схеми щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон. Одним із організаторів був ексрадник глави адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича.

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