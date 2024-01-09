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Блогер-ухилянт в прямому ефірі намагався через річку втекти до Угорщини

9 січня 2024 09:01
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Блогер-ухилянт в прямому ефірі намагався через річку втекти до Угорщини
Прикордонник розвідую ситуацію на кордоні. Фото: ДПСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Закарпатті блогер-ухилянт в прямому ефірі намагався перетнути річку Тиса, аби незаконно дістатись до Угорщини. Однак йому завадила холодна вода, страх перед смертю та прикордонники.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі

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Прикордонники розповіли, щоб дістатися Угорщини, "стрімер" на Закарпатті обрав маршрут, який пролягав через річку. Однак йому завадила дуже холодна вода та прикордонники.

"Втілити план у життя завадив страх перед загибеллю. Та й прикордонники не змогли залишити відчайдуха наодинці зі стихією. Адміністративна відповідальність несе все ж меншу загрозу", — йдеться у повідомленні. 

Сам ухилянт розповів, що прокинувся зранку, сів на велосипед, помолився і вирішив їхати до угорського кордону, щоб спробувати його перетнути.

"Я намагався пливти через Тису, але це нереально. Я відплив метр максимум і потім почав гребти назад до берега. Там велика течія, велика глибина і дуже холодна вода", — каже чоловік, яки намагався втекти до Угорщини. 

Нагадаємо, нещодавно ухилянт від мобілізації показав у соцмережі TikTok, як втік з України до Румунії. За його словами, він переплив річку Тиса. Хлопець родом із Закарпаття.

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